Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель. Таким образом максимальный рост после падения составил 7%.
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Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%

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Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок

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Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

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Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

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Цена нефти марки Brent выросла до $35,85

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
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Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в США превысило 700.
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Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
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США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
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В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
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Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в домашнем матче

ФК «Ростов» в 21-ом туре Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена" и закончилась со счетом 3:2.
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В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

Коммерсантъ вчера в 14:49
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Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
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Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре

Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
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Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
РБК вчера в 03:01
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Игры

Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере

Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.
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Общество

В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
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Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

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Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
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Начальника управления безопасности назначили в мэрии Челябинска

Начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения назначили в мэрии Челябинска, должность занял Валентин Гриднев.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
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Казахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти

Казахстан не планирует наращивать добычу нефти в связи с отсутствием договоренностей по сделке ОПЕК+.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
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Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
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Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
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На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ

Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова сообщила читателям о «черной полосе» в ее жизни.
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Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А вчера в 02:56
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Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу

Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
Политическая Экспертиза вчера в 04:41
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