Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель. Таким образом максимальный рост после падения составил 7%.

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

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