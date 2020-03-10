Энергетика
REGNUMЦена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель. Таким образом максимальный рост после падения составил 7%.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Казахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти
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