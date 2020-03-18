Коронавирус

DP.RUDP.RUНефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent по данным на 20:44 мск на бирже ICE
 в Лондоне упала на 15%, достигнув $24,96 за баррель впервые с 12 мая 2003 года.
Коммерсантъвчера в 10:01

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Нефть обновила минимум

DP.RUвчера в 14:05

Цена Brent упала ниже $25 за баррель

Forbesвчера в 14:04

Цены на нефть: Brent восстановилась до $26, WTI — ниже $23 за баррель

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Цены на нефть пробивают дно

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Цена на нефть впервые за 17 лет упала ниже $27

ТВ Центрвчера в 09:31

Нефть марки Brent выросла до $26,42

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Нефть Brent упала ниже $25 впервые с мая 2003 года

Коммерсантъвчера в 10:01
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Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
РБК 03:40
Общество

S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории

S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости 02:07
Политика

Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
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Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться

Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Росбалт 03:31
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Общество

Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:42
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости вчера в 03:03
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 02:34
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Футбол

Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой

RT на русском вчера в 05:40
Здоровье

Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Газета.Ru 02:14
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Происшествия

В центре Нижнего Новгорода сошел еще один оползень

Еще один оползень сошел на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода утром в четверг, требуется демонтировать световые столбы, чтобы они не упали на дорогу, сообщил мэр города Владимир Панов.
РИА Новости 03:25
Общество

Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 02:23
Хоккей

«Нравится идея с переходным турниром». Фридман — о спасении сезона НХЛ

Пока что все сходятся в том, что нельзя допустить ситуацию, когда сезон возобновится, а потом снова остановится.
Чемпионат 03:00
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
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Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 17 марта в 07:09
Культура

Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса.
News.ru 16 марта в 04:23
Армия и оружие

В Сирии найдено место гибели летчика Романа Филипова

Газета.Ru 01:53
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 17 марта в 10:07
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
МИР 24 03:46
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию

Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
МР7.ру 02:29
Финансы

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
Эхо Москвы вчера в 12:31
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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