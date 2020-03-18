с чего всё началось

Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.

Нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Финансы Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Единоборства Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Финансы ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Происшествия В центре Нижнего Новгорода сошел еще один оползень Еще один оползень сошел на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода утром в четверг, требуется демонтировать световые столбы, чтобы они не упали на дорогу, сообщил мэр города Владимир Панов.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.

Общество Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.