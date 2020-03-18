Коронавирус
DP.RUНефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Последний раз нефть марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель в мае 2003 года.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent по данным на 20:44 мск на бирже ICE в Лондоне упала на 15%, достигнув $24,96 за баррель впервые с 12 мая 2003 года.Коммерсантъвчера в 10:01
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Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
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Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
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Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться
Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Общество
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Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
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Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Финансы
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
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Футболист «Спартака» Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой
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Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Происшествия
В центре Нижнего Новгорода сошел еще один оползень
Еще один оползень сошел на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода утром в четверг, требуется демонтировать световые столбы, чтобы они не упали на дорогу, сообщил мэр города Владимир Панов.
Общество
Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Хоккей
«Нравится идея с переходным турниром». Фридман — о спасении сезона НХЛ
Пока что все сходятся в том, что нельзя допустить ситуацию, когда сезон возобновится, а потом снова остановится.
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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
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Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Культура
Российские онлайн-кинотеатры отменили подписку для людей на карантине
Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в конституцию
Коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы поправок в Конституцию РФ подписали уже более 100 тыс. человек.
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Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах
Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.