Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media. Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону. В абсолютном исчислении Urals подросла на $0,68 за баррель до $16,39.

Технологии Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США. 80

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 50

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 116

Общество Власти Москвы не увидели оснований для снятия ограничений после 9 мая Глава главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что власти столицы не увидели основания для снятия ограничений после майских праздников.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит процессор Snapdragon 710 Компания Xiaomi, если верить сетевым источникам, в текущем году анонсирует смартфон Mi Max 4. Информация об этом аппарате появилась в базе данных бенчмарка Geekbench.

Общество В Минюсте объяснили предложение о штрафах за лай собак по ночам Напомним, ранее на сайте Минюста появилось сообщение об ответственности за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и сигнализацию, которая предусмотрена в проекте нового КоАП. 3,9K

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 785

Авто Renault может отказаться от Megane Не исключено, что одной из жертв постепенной электрификации модельного ряда Renault станет некогда популярное семейство Megane.

Наука Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы Согласно статье, опубликованной учеными из Китая в журнале Nature, передача вируса SARS-CoV-2 путем прямого контакта уже исследована, однако передача вируса аэрозольным путем изучена значительно хуже. 5

Общество В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 553

Футбол Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах По словам Козлова, вор в законе был одним из тех, кто принимал решение о возможном переходе в стан «армейцев».

Религия РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 32

Общество Россия обогнала КНР по числу случаев заражения коронавирусом Москва, 27 апреля 2020, 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае. 1,9K