Энергетика
Газета.RuНефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media. Впервые с ноября 2019 года Urals торговалась с премией ($0,20 за баррель), а не со скидкой к эталону. В абсолютном исчислении Urals подросла на $0,68 за баррель до $16,39.
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В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
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В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
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Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
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В Пензенской области не осталось ни одного района, который был бы неэндемичен по коронавирусной инфекции.
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ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро
Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.
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Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
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На сегодняшний день в России официально зарегистрированы 87 147 случаев инфекции, тогда как в Китае число заражений составляет 84,5 тысячи.
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Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
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Встреча с инопланетянами возможно откладывается
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В раскаленной атмосфере далекой экзопланеты нашлись металлические облака
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В Калининграде военные начнут бороться с коронавирусом
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