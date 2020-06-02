с чего всё началось

Стоимость основного товара российского экспорта составила 31,03 доллара за баррель. Однако средняя цена нефти этой марки все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года, когда черное золото продавали за 70,93 доллара за баррель.

Нефть марки Urals в мае подорожала на 70%

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