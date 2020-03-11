Энергетика
ТАССНефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск. При этом минимальная цена в ходе торгов достигала $33,54 за баррель.
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