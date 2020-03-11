Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск. При этом минимальная цена в ходе торгов достигала $33,54 за баррель.

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

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Экономика Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты за границу Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро после падения цен на нефть.

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Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.

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