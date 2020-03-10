Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель. Таким образом, максимальный рост после падения составил 7%.

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

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