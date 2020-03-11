Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
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Мировые цены на нефть растут

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