Энергетика
ТАССЦена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).
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