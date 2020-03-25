Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

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Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
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В Госдуме ответили на стихи Шнурова о Крыме

Ранее глава решила Вениамин Кондратьев объявил о том, что вопрос запуска электричек на полуостров Крым уже прорабатывается.
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Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
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Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

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Проба на коронавирус дала предварительный положительный результат, анализы для проверки сейчас направлены в Новосибирск 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" города Новосибирск.
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
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