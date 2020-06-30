Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, поднялась до $41,30 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшнее утро. Котировки поднялись на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 5

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 21

Армия и оружие Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт. 4

Экономика Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.

Политика NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам. 97

Политика Путин назвал закреплением ценностей поправки в Конституцию РФ Во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в случае поддержки гражданами России поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии. 3

Наука Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.

Культура Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара» Российский монтажер Игорь Литонинский получил приглашение вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук.

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 951

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 399

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. 4,6K