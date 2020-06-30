Энергетика
РИА НовостиНефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,2%, до 41,27 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,7%, до 39,27 доллара за баррель.
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Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском 14:55
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Футбол
«Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе
Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.
Sport24.ru 12:03
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
Помимо вышеупомянутых автомобилей в рейтинг попали Chevrolet Cruze, Mazda MX-5, MINI Cooper, MINI Clubman и Infiniti серии M. Как показывает практика, причиной преждевременного прогара головки блока цилиндров служит несоблюдение температурного режима двигателя, что в свою очередь может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за неправильного тюнинга силового агрегата.
SpeedMe вчера в 15:33
Футбол
«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 15:39
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
РИА Новости 15:32
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Авто
GAC объявил цену на минивэн GN8 в России
Цены были объявлены в ходе официальной онлайн-презентации представительством марки в России «ГАК Мотор Рус».
Движок 13:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Происшествия
Дом культуры горит в Гусь-Хрустальном
В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:35
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили вчера в 05:51
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в РФ
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:40
Общество
Росатом опроверг данные о выбросах радиации на северо-западе России
Москва, 28 июня 2020, 12:33 — REGNUM Отклонений от безопасных условий работы на атомных электрических станциях (АЭС), находящихся в северо-западной части России, в июне текущего года не было зафиксировано, их радиационный фон соответствовал норме.
REGNUM 28 июня в 05:33
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Футбол
«Лацио» на выезде обыграл «Торино»
«Лацио» в гостях у «Торино» одержал волевую победу со счетом 1:2. «Быки» вышли первыми вперед благодаря точному удару Андреа Белотти, который открыл счет с пенальти.
LiveSport.ru 15:57