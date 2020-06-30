Энергетика
РИА НовостиНефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,2%, до 41,27 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,7%, до 39,27 доллара за баррель.
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Напомним, НАТО остро отреагировало на весеннюю статью со страниц «Русской Весны» «Эпидемия коронавируса: движения сил НАТО в Европе — главный источник угроз».
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Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
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В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
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Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
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Доменико Тедеско: «Если бы Гончаренко был женщиной, я бы подошел»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.
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Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
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Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:23
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Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые
Ученые считают, что при употреблении кофе происходит повышение концентрации гормона стресса кортизола в человеческом организме.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
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Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»
Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат 11:37
Общество
Представитель ВОЗ оценила санитарные меры на избирательных участках
Система санитарных мер на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ продумана очень хорошо, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 11:16
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Здоровье
В Ивановской области снижается заболеваемость пневмонией
Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей снизилась на 7% - с 15 по 21 июня выявлено 359 пневмоний, неделей ранее – 365.
Ивтелерадио вчера в 08:54
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Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv вчера в 00:32
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 07:49
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Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
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Яна Рудковская не дарила сыну Николаю Porsche за 7 миллионов рублей
Продюсер Яна Рудковская опровергла информацию о том, что ее сын Николай получил на 18-летие Porsche за семь миллионов рублей.
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Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
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Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24