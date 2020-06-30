Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,2%, до 41,27 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,7%, до 39,27 доллара за баррель.
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