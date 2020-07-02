Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВНефть марки WTI во втором квартале подорожала на 93%

Цены на нефть американской марки WTI продолжают расти второй день подряд. Согласно данным торгов, ее стоимость по итогам второго квартала выросла на 93%. Известно, что нефть марки Brent подорожала на 59%.
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