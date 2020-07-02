Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВНефть марки WTI во втором квартале подорожала на 93%

Цены на нефть американской марки WTI продолжают расти второй день подряд. Согласно данным торгов, ее стоимость по итогам второго квартала выросла на 93%. Известно, что нефть марки Brent подорожала на 59%.
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Нефть марки WTI подорожала по итогам II квартала на 93%, Brent - на 59%

ПРАЙМ30 июня в 16:02

Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд

Газета.Ru01:01

Цены на нефть на сырьевых биржах выросли

ИА Красная Веснавчера в 01:16

Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

Аргументы и Факты30 июня в 18:27

Нефть WTI подорожала по итогам квартала почти на 100%

Вестник Кавказа30 июня в 16:35

Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

РИА Новости30 июня в 16:03

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды

Банки.ру01:04
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«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
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ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
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Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
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Популярный у россиян курорт решил возобновить турпоток из РФ

Объявившая ранее о нежелании принимать российских туристов Черногория готовится к восстановлению турпотока из РФ в кратчайшие сроки.
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
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Здоровье

75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

Общее число инфицированных в регионе достигло 4134 человек В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 01:00
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Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на 2-й квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Газета.Ru 03:27
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Общество

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Происшествия

В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
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Футбол

Уткин прокомментировал поведение главного тренера ЦСКА

После разгрома от «Зенита» Гончаренко просто собрался и уехал, а теперь вернулся. Очень странное поведение специалиста.
ГЛАС.RU 04:34
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Путешествия

Авиакомпания Azur Air возобновляет рейсы из Петербурга в Сочи

Ранее 78.ru рассказывал, что Пулково с 1 июля возобновляет круглосуточный режим работы, усилив режим дезинфекции помещений и контактных поверхностей в лифтах, на лестницах, стойках регистрации, зонах досмотра, трапах и в пассажирских автобусах.
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Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
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Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
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Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
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Игры

Cyberpunk 2077 запустится только на Windows 7 и Windows 10

Компьютерная версия Cyberpunk 2077 использует DirectX 12 в качестве единственного API, а поэтому её можно запустить только на Windows 7 и Windows 10.
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль

Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей.
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Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
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Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
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По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

Игромания.ру вчера в 14:36
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