Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВНефть марки WTI во втором квартале подорожала на 93%

Цены на нефть американской марки WTI продолжают расти второй день подряд. Согласно данным торгов, ее стоимость по итогам второго квартала выросла на 93%. Известно, что нефть марки Brent подорожала на 59%.
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Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов

RT на русском01:34

Стоимость фьючерсов нефти WTI незначительно выросла

ИА Красная Весна01:05

Нефть WTI подорожала по итогам квартала почти на 100%

Вестник Кавказа30 июня в 16:35

Цены на нефть замедлили рост на данных о её добыче в США

ПРАЙМвчера в 11:03

Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

Аргументы и Факты30 июня в 18:27

Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд

Газета.Ru01:01

Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

РИА Новости30 июня в 16:03
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Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service вчера в 07:12
Политика

В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем

Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, как можно обнаружитб рак на ранних стадиях заболевания.
ToDay News Ufa 03:58
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Политика

ЦИК признал состоявшимся голосование по конституционным поправкам

Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам, пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.
Газета.Ru 05:59
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Армия и оружие

Ракетные комплексы Javelin направят в Донбасс — Генштаб ВСУ

Киев, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.
REGNUM 05:37
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.
Инфорос 02:19
Происшествия

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта

Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Армия и оружие

В России испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Avia.pro 02:13
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» снялась для мужского журнала

В Instagram Дарьи Мельниковой появились кадры из фотосессии для журнала Maxim.
Inc-news.ru 04:42
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Общество

Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона

Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
REGNUM 05:37
Политика

Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми.
RT на русском 06:12
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Общество

До трети детских лагерей в России закроются

Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
12
Политика

ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции

ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru вчера в 07:59
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Гаджеты

Huawei Mate X2 получит шикарный дисплей

В ситуации Huawei Mate X2 даже более высокая частота запланирована, ведь если верить документации, а у нас нет причин ей не верить, у этого смартфона частота обновления дисплея составил 120 Гц.
Megaobzor.com 05:07
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Общество

В Монголии ввели карантин из-за вспышки чумы

На территории Ховда в Монголии введен карантин в связи со вспышкой чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03:54
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Общество

Чибис опроверг слухи о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Руководство Мурманской области опровергло слухи о введении ограничений по въезду и выезду в Мурманске из-за ситуации по коронавирусу.
FlashNord 05:36
Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
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Общество

Жители Волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени

В ходе опроса об исчислении времени, который прошел в области 1 июля - одновременно с голосованием о поправках к конституции, немногим более 34% выступили за то, чтобы осталось местное время, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС 06:10
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Футбол

Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».
Чемпионат 03:08
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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