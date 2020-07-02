Цены на нефть американской марки WTI продолжают расти второй день подряд. Согласно данным торгов, ее стоимость по итогам второго квартала выросла на 93%. Известно, что нефть марки Brent подорожала на 59%.

Нефть марки WTI во втором квартале подорожала на 93%

Политика Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.

Политика ЦИК признал состоявшимся голосование по конституционным поправкам Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам, пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову. 7

Армия и оружие Ракетные комплексы Javelin направят в Донбасс — Генштаб ВСУ Киев, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.

Общество Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.

Политика Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми. 1

Общество До трети детских лагерей в России закроются Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса. 12

Гаджеты Huawei Mate X2 получит шикарный дисплей В ситуации Huawei Mate X2 даже более высокая частота запланирована, ведь если верить документации, а у нас нет причин ей не верить, у этого смартфона частота обновления дисплея составил 120 Гц.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+ Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 4

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 415

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 770

Общество В Монголии ввели карантин из-за вспышки чумы На территории Ховда в Монголии введен карантин в связи со вспышкой чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 163

Общество Чибис опроверг слухи о закрытии Мурманска из-за коронавируса Руководство Мурманской области опровергло слухи о введении ограничений по въезду и выезду в Мурманске из-за ситуации по коронавирусу.

Политика Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела. 111

Общество Жители Волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени В ходе опроса об исчислении времени, который прошел в области 1 июля - одновременно с голосованием о поправках к конституции, немногим более 34% выступили за то, чтобы осталось местное время, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков. 329

Футбол Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».