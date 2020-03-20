с чего всё началось

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.

Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

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