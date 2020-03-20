Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВНефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
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Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет
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Чем ниже стоимость нефти, тем хуже прогнозы

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