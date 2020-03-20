Энергетика
РамблерНефть может упасть до 5 долларов за баррель
По данным аналитиков, в 2020 году стоимость нефти марки Brent может упасть ниже 20 долларов за баррель, а при самом худшем сценарии и до пяти долларов.
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Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.РБКвчера в 00:24
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Нащупать дно: Производители нефти продолжат испытание низкими ценами
Национальная служба новостейвчера в 07:19
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