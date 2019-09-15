Энергетика
Газета.RuНефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
ТАСС вчера в 09:46
Наука
Исследования выявили самые опасные для вождения песни
Специалисты из университета в Гуанчжоу выявили песни, которые оказывают наибольшее влияние на нервно-психическую устойчивость людей во время вождения автомобиля, создавая опасные условия поездок.
Ferra 08:28
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров
Содержащийся в помидорах белок лектин делает томаты опасными для организма человека.
ТК Звезда 13:28
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Культура
В Благовещенске прошла звездная дорожка «Амурской осени»
В этом году по красной дорожке прошли более 100 гостей фестиваля «Амурская осень».
АСН24 вчера в 07:10
Энергетика
WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
RT на русском 14:58
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Ангарске увеличилось до 12
Российская газета 04:37
Единоборства
Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
RT на русском 14:06
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Политика
Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС
В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.
ТАСС 18:16
Армия и оружие
Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Спорт
В Чите на деньги президентского гранта открыли новую спортплощадку
Новая спортплощадка на деньги президентского гранта открылась в субботу в Чите, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края "Четырнадцатого сентября для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы открылась новая спортивная площадка, возведенная на средства президентского гранта", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища
22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.
ТАСС 17:13
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости 17:41
Космос
Parker Solar Probe снял на видео солнечный ветер
Naked Science 12 сентября в 20:02
Энергетика
Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот
Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Происшествия
На Алтае вновь произошло землетрясение
Эпицентр находился в Онгудайском районе. Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение.
Алтапресс 00:23
Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус 10:00
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Авто
Land Rover продемонстрировал долгожданный новый Defender
Новое поколение Land Rover Defender во всем великолепии предстало на Франкфуртском автошоу.
AvtoVolgograda.ru вчера в 01:16
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Наука
Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры
13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск 13 сентября в 06:46
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35