Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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