Энергетика
Газета.RuНефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Наука
Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры
13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.
Портал Поиск 13 сентября в 06:46
Космос
Американцы начали испытания надувного модуля для космоса
Исследователи из НАСА испытывают на полигонах в США надувные модули, которые смогут быстро и относительно дешево расширить внутреннее пространство космических кораблей и станций будущего.
Faktom вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Футбол
Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 14:42
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Политика
Глава МИД Украины высказался по поводу особого статуса Донбасса
Власти Украины не планируют вносить изменения в Конституцию и присваивать особый статус Донбассу.
Росбалт вчера в 18:57
Общество
Первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку
На YouTube появилось видео швартовки первого в мире плавучего энергоблока "Академик Ломоносов".
Народные новости 06:06
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Футбол
Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче с «Тамбовом»
ProstoProSport 10:59
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Здоровье
На Кубани вылечили 4,5 тыс. пациентов из других регионов и стран
C начала года пролечено 4,5 тысячи пациентов из разных стран и регионов.
Краснодарские известия 04:10
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости вчера в 14:56
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Футбол
Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»
«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу римлян.
Sport24.ru 13:57
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43