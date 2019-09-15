Энергетика
Газета.RuНефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерству финансов внести поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится новый налог, сообщает PRIMPRESS.
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На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
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Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
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Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
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RT на русском 11:50
Политика
Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным
Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 12:28
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Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
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РИА Новости 10:28
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
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«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»
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РБК 10:52
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Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
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