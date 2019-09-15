Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.

Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Космос Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.

Футбол «Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами «Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».

Наука В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Здоровье Кардиолог назвал опасные для сна позы Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".

Шоу-бизнес Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.

Политика В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.

Политика Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Происшествия В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.

Экономика Индекс «макарошек» Например, в Германии еще несколько лет назад Ангела Меркель установила минимум заработной платы в 1100 евро в месяц.

Игры На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tail по аниме «Хвост феи» В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.

Политика Чемезов: Superjet может получить российское название Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Футбол Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.

Гаджеты Apple снизила цены на старые iPhone Если брать цены американского Apple Store, то можно значительно сэкономить: – iPhone 8 — от $449 (около 29 тысяч рублей); – iPhone 8 Plus — от $549 (около 35 тысяч рублей); – iPhone XR — от $599 (окло 39 тысяч рублей).

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Футбол РУСАДА сообщило о 161 нарушении антидопинговых правил в 2019 году Как сообщила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая, РУСАДА уже выявило за восемь месяцев 2019 года больше нарушений (161), чем за весь 2018-й (146).