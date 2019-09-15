Самые пугающие оценки дает Боб Макнелли из Rapidan Energy. Он считает, что цены на нефть подскочат на $15-20 за баррель в течение недели. А если Саудовской Аравии не удастся ликвидировать последствия недавней атаки дронов в течение месяца, то цена нефти может превысить 100 долларов.

Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель

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