На нефтяном рынке зарождается новая интрига. Эксперты пытаются понять, будут ли страны ОПЕК+ с июля увеличивать добычу на 1,7 млн баррелей в сутки, как это предусмотрено действующим соглашением, или сохранят квоты в нынешних объемах, чтобы скорее сбалансировать мировой рынок нефти.

Нефть может протестировать $40 за баррель

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