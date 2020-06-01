Энергетика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтНефть может протестировать $40 за баррель

На нефтяном рынке зарождается новая интрига. Эксперты пытаются понять, будут ли страны ОПЕК+ с июля увеличивать добычу на 1,7 млн баррелей в сутки, как это предусмотрено действующим соглашением, или сохранят квоты в нынешних объемах, чтобы скорее сбалансировать мировой рынок нефти.
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Российская газетавчера в 10:11

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ПРАЙМвчера в 01:25

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ТАССвчера в 22:45
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
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В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
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Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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