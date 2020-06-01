Энергетика
Инвест-ФорсайтНефть может протестировать $40 за баррель
На нефтяном рынке зарождается новая интрига. Эксперты пытаются понять, будут ли страны ОПЕК+ с июля увеличивать добычу на 1,7 млн баррелей в сутки, как это предусмотрено действующим соглашением, или сохранят квоты в нынешних объемах, чтобы скорее сбалансировать мировой рынок нефти.
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Lenta.ru вчера в 11:53
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Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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Общество
Глава «Уральских авиалиний» сказал, когда начнутся полеты за границу
Владелец авиакомпании «Уральские Авиалинии» Сергей Скуратов считает, что полеты за границу могут начаться уже в августе этого года.
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Pravda.Ru 31 мая в 06:32
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Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
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РИА Новости вчера в 23:32
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Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
Piter.tv 00:58
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Общество
О снижении активности коронавируса в стране заявил итальянский врач
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Цензуры.Нет вчера в 09:02
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости вчера в 21:29
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com вчера в 13:48
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Политика
Путин уволил главу новосибирского МВД Юрия Стерликова
НГС вчера в 13:04
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в Россию импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 00:39
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Игры
В Sony подтвердили, что The Last of Us: Part II будет совместима с PS5
Представители Sony сообщили, что игра The Last of Us: Part II будет совместима с новой консолью PlayStation 5. На сегодняшний день геймеры с нетерпением ждут выхода новой консоли и новой игры The Last of Us: Part II.
Vevby.ru вчера в 18:52
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
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Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
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Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 31 мая в 06:45
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
РИА Новости вчера в 18:05