Энергетика
Московский КомсомолецНефть может упасть до $5 за баррель
Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg. Соответствующий прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством аналитиков.
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