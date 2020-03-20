Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНефть может упасть до $5 за баррель

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg. Соответствующий прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством аналитиков.
Читать в источнике
Комментировать827
с чего всё началось
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет
 Bloomberg.
РБК00:24

Подробнее о событии

Аналитики в США допустили падение цен на нефть до $5

Газета.Ru04:01

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

RT на русском02:45

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

РИА Новости02:19

Эксперты Citigroup не исключили обвала нефти Brent до $5 за баррель

Интерфакс05:53

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

URA.Ru01:00

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

РБК00:24

Чем ниже стоимость нефти, тем хуже прогнозы

Аргументы неделивчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:43, Ашберн

Комментарии

Общество

Участок автодороги «Огоньки – Невельск» закрыт для движения транспорта

АСТВ 16:20
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:40
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Общество

На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом

Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
REGNUM 20:27
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Происшествия

Пожар произошёл в кафе в Подмосковье

RT на русском 20:05
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
REGNUM 16:26
Футбол

«Сьон» уволил Думбья через WhatsApp

Нападающий Сейду Думбья рассказал, как «Сьон» расторг с ним контракт в одностороннем порядке.
Спорт-Экспресс 18:58
Экономика

Рыба в России может подорожать вслед за долларом - эксперты

Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru 18:48
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Украина.ру 01:55
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Здоровье

Онищенко рассказал, почему Италия не справилась с коронавирусом

Китаю удалось справиться со вспышкой COVID-19 благодаря жестким и решительным административным мерам, сообщил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
BFM.ru 16:25
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Здоровье

Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом

РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Стерлеград 11:00
Армия и оружие

Польское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»

Российская газета 17:36
Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Коммерсантъ 18:30
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 за последние сутки.
ТАСС 10:18
Происшествия

Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Российская газета 18 марта в 20:42
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное