Энергетика
РамблерНефть может упасть до 5 долларов за баррель
По данным аналитиков, в 2020 году стоимость нефти марки Brent может упасть ниже 20 долларов за баррель, а при самом худшем сценарии и до пяти долларов.
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Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.РБКвчера в 00:24
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