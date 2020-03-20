с чего всё началось

По данным аналитиков, в 2020 году стоимость нефти марки Brent может упасть ниже 20 долларов за баррель, а при самом худшем сценарии и до пяти долларов.

Нефть может упасть до 5 долларов за баррель

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