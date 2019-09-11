Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут в рамках коррекции
В четверг утром на торгах на сырьевых рынках наблюдается коррекционный рост цен на нефть после резкого падения в среду вечером.
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Гаджеты
Опубликован первый обзор Pixel 4
Вьетнамский видеоблогер и ведущий канала AnhEm TV опубликовал ролик с демонстрацией флагмана во всей красе.
Игромания.ру вчера в 16:18
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Авто
Новый аналог Jeep Wrangler выходит на рынок
Китайская автокомпания BAIC выводит на рынок Beijing F40, который, по оценкам специалистов, скопирован с легендарного Jeep Wrangler BJ40 имеют платформу популярного внедорожника Beijing BJ40.
Letnews.ru 01:41
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Парламентская газета 10 сентября в 05:59
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку, сбежавшую от матери
По данным правоохранительных органов, дочь сбежала от матери 10 сентября около 13:20, когда они находились в торговом центре на проспекте Космонавтов, 86.
REGNUM 00:42
Политика
Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа
Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День вчера в 12:43
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась, что готова переехать жить в Италию
Российская певица Сати Казанова призналась, что готова окончательно переехать жить в Италию, так как влюблена в атмосферу этой солнечной страны.
Вечерняя Москва вчера в 23:26
Футбол
Роман Бабаев: «Итальянские коллеги сообщали, что Бекао договорился с „Удинезе“ еще зимой»
Летом ЦСКА хотел выкупить его контракт у «Баии», но Бекао предпочел уйти в «Удинезе».
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Футбол
Венсан Компани не смог сыграть в своем прощальном матче
В Манчестере состоялся прощальный матч экс-капитана футбольной сборной Бельгии и игрока местного клуба "Сити" Венсана Компани.
Вести.Ru вчера в 21:15
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости вчера в 15:25
Музыка
Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Культуромания 01:41
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие
Штаб оккупантов заявляет о гибели своих военных
Оккупанты утверждают, что ранения не совместимые с жизнью военные получили во время обстрела.
Rusvesna.su 01:42