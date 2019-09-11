Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут в рамках коррекции

В четверг утром на торгах на сырьевых рынках наблюдается коррекционный рост цен на нефть после резкого падения в среду вечером.
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Главный ориентир для рубля – цены на нефть

REGNUMвчера в 09:01

Запасы нефти в США упали за период с 30 августа по 6 сентября на 6912 тыс. баррелей, бензина - упали на 682 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:52

Реакция нефти на отчет Минэнерго по запасам нефти в США

Profinance.ruвчера в 10:50

Запасы нефти в США за неделю упали на 1,6%

ПРАЙМвчера в 10:38

Цены на нефть растут в рамках коррекции

Московский Комсомолецвчера в 22:27

Запасы нефти в США снизились до почти годового минимума

Rambler News Serviceвчера в 11:49

Запасы нефти в США за неделю упали на 6,9 млн баррелей

Вести.Финансвчера в 11:32
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

REGNUM вчера в 07:18
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика

Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Гаджеты

Опубликован первый обзор Pixel 4

Вьетнамский видеоблогер и ведущий канала AnhEm TV опубликовал ролик с демонстрацией флагмана во всей красе.
Игромания.ру вчера в 16:18
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Армия и оружие

У сирийского риска истек срок давности

Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Авто

Новый аналог Jeep Wrangler выходит на рынок

Китайская автокомпания BAIC выводит на рынок Beijing F40, который, по оценкам специалистов, скопирован с легендарного Jeep Wrangler BJ40 имеют платформу популярного внедорожника Beijing BJ40.
Letnews.ru 01:41
Политика

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Парламентская газета 10 сентября в 05:59
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю девочку, сбежавшую от матери

По данным правоохранительных органов, дочь сбежала от матери 10 сентября около 13:20, когда они находились в торговом центре на проспекте Космонавтов, 86.
REGNUM 00:42
Политика

Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа

Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День вчера в 12:43
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России

В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась, что готова переехать жить в Италию

Российская певица Сати Казанова призналась, что готова окончательно переехать жить в Италию, так как влюблена в атмосферу этой солнечной страны.
Вечерняя Москва вчера в 23:26
Культура

Дирижер Владимир Спиваков отмечает свое 75-летие

Дни24 01:19
Футбол

Роман Бабаев: «Итальянские коллеги сообщали, что Бекао договорился с „Удинезе“ еще зимой»

Летом ЦСКА хотел выкупить его контракт у «Баии», но Бекао предпочел уйти в «Удинезе».
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
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Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Футбол

Венсан Компани не смог сыграть в своем прощальном матче

В Манчестере состоялся прощальный матч экс-капитана футбольной сборной Бельгии и игрока местного клуба "Сити" Венсана Компани.
Вести.Ru вчера в 21:15
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес

«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости вчера в 15:25
Музыка

Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон

Культуромания 01:41
Общество

Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия

В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
Армия и оружие

Штаб оккупантов заявляет о гибели своих военных

Оккупанты утверждают, что ранения не совместимые с жизнью военные получили во время обстрела.
Rusvesna.su 01:42
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