Энергетика

REGNUMREGNUMНефть может занять «выжидательную позицию»

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Мировые цены на нефть получили позитивный импульс после публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) США. Запасы были снижены на 7,2 млн баррелей.
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Нефть может занять «выжидательную позицию»

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