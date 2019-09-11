Мировые цены на нефть получили позитивный импульс после публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) США. Запасы были снижены на 7,2 млн баррелей.

Политика Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.

Происшествия Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Наука Астероид погубил всех динозавров, врезавшись в Землю 66 млн лет назад 60 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил свыше 80 км, врезался в побережье современной Мексики.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Происшествия В Москве на 17,5 лет осудили мужчину, убившего своего отца и бабушку «По данным следствия, 5 мая 2018 года обвиняемый, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, на почве личных неприязненных отношений совершил убийство отца и бабушки», - рассказала Иванова.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.

Экономика Глава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений - это минимальный уровень за пять лет, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии ведомства.

Политика Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.

Политика В Кремле не знают, был ли Смоленков шпионом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков в действительности агентом ЦРУ.

Гаджеты Названа дата премьеры смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL Инсайдером Эваном Бласс была названа дата премьеры смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL – 15 октября.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Происшествия Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Политика «Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча.

Гаджеты Уязвимость NetCAT угрожает серверным процессорам Intel Исследователи объясняют, что корень проблемы связан с механизмом Intel DDIO, который был создан для серверных процессоров и был призван оптимизировать их работу.