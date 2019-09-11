Неделей ранее запасы снизились на 4,8 млн баррелей — до 423 млн баррелей. В последний раз на уровне ниже 417 млн баррелей запасы нефти в США находились в середине октября 2018 года.

Запасы нефти в США снизились до почти годового минимума

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