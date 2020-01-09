Энергетика
РБКНефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост
Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com. По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда
Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Происшествия
СМИ узнали имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым
Политика
Протестующие захватили администрацию президента Абхазии
Митингующие в Абхазии захватили здание президента республики, передает Sputnik. Митинг у здания администрации начался 9 января.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Футбол
Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Политика
Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
В парламенте осудили высказывания, в которых российские власти "пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны".
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Употребление чая, по словам специалистов, является очень давней гастрономической традицией, однако многие люди не имеют понятия о том, как пить этот напиток неправильно.
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.
Армия и оружие
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Здоровье
Какое давление считается нормой?
Как отметили сотрудники кафедры терапевтических дисциплин ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, давление может быть ниже нормы — если при этом человек хорошо себя чувствует, волноваться не стоит.
Политика
Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки
"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
Спорт
Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Таксиста, выгнавшего из машины жену футболиста Погребняка, уволили
Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем выкинул из салона на дорогу ее вещи, пишет Argumenti.ru со ссылкой на соответствующий пост в Instagram.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
У Джастина Бибера диагностировано заболевание Как сообщает Today News Ufa, певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.