Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com. По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03.

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