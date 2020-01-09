Энергетика

РБКРБКНефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

Стоимость нефти эталонных марок на биржах показала небольшой рост после падения 8 января. Это следует из данных портала Investing.com. По состоянию на 09:00 фьючерс североморской нефти Brent стоил $65,79 за баррель после резкого падения вечером 8 января — до $60,03.
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Нефть на биржах после речи Трампа по Ирану показала небольшой рост

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Цены на нефть стабилизировались в четверг утром

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Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

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Нефть дорожает после резкого падения цен днем ранее

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RT на русском00:20

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Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

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СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

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В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.
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С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
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Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
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Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе различные обещания на Новый год, 69% из них эти обещания выполняют.
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Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

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Газета.Ru 02:56
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Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
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Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

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Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
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Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
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Главу района Челябинской области отдали под суд за мошенничество

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