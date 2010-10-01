В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.

После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

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