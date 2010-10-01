Общество
Комсомольская правдаПосле заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела
В среду, 8 января, после речи американского президента Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном цена техасской светлой нефти (WTI) опустилась до 60 долларов за баррель.
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Футбол
«Спартак» поставит Нетто памятник возле своего стадиона
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
Происшествия
В Коми загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»
Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте (Коми) выросла до 1000 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Политика
Тегеран предоставит Киеву данные для расследования авиакатастрофы
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран предоставит украинским экспертам доступ к необходимым данным для установления причин крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Игры
«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Армия и оружие
Путин заявил, что Россия должна укрепить свой статус морской державы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы, сообщают СМИ.
Политика
Спикера парламента Абхазии госпитализировали с сердечным приступом
Спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии стало плохо после совещания с участием депутатов по поводу ситуации в республике.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Происшествия
В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым
Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.
Экономика
Питер Брандт: ралли Bitcoin могло начаться неделю назад
Bitcoin, возможно, уже неделю находится в фазе долгосрочного роста, предположил аналитик и трейдер Питер Брандт.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по авиабазе США в Ираке
Здоровье
В Ростовской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Во время новогодних каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области снизилась. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.