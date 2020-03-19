Коронавирус
ИзвестияСтоимость нефти Brent выросла на 15%
Майские фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на 15% на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на четверг, 19 марта. Как отмечает ТАСС, в 20:30 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель.
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Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Общество
627 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии
627 человек умерли в Италии за последние сутки от вызванного новым типом коронавируса COVID-19 заболевания.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Общество
Вице-президент США прошел тест на коронавирус
Напомним, исследования на наличие нового коронавируса у четы Пенсов решено было провести после того, как стало известно о наличии коронавирусной инфекции у одного из сотрудников офисе вице-президента.
Наука
Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Политика
Нидерландских силовиков обвинили в пособничестве по делу Boeing MH17
Эксперт Сергей Марков рассказал журналистам, что дело сбитого малазийского пассажирского самолета Boeing MH17 злостно фальсифицировали западные «расследователи» из Совместной следственной группы (ССГ).
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд
Запечатленное телескопом облако представляет большой интерес для ученых, так как звезды в нем формируются в изолированной среде.
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Наука
Ученые выяснили, как образовываются метастазы
Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Авто
Начались продажи нового Volkswagen Jetta VS7
Немецкий производитель машин Volkswagen объявил начало полноценных продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS7 на авторынке КНР.
Культура
Проект «20 вопросов Путину» провалился: в кризис людей волнуют актуальные проблемы, а не заготовки
Агентство ТАСС решило приостановить показ последних трех серий проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Здоровье
В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой высказался по отношению к ее бывшему возлюбленному
В эфире программы «Ты не поверишь!» отец Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, заявил, что вопрос с квартирой его дочери по-прежнему не решен.