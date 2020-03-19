Коронавирус

ИзвестияИзвестияСтоимость нефти Brent выросла на 15%

Майские фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на 15% на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на четверг, 19 марта. Как отмечает ТАСС, в 20:30 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель.
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Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

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В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела вчера в 03:42
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Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

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627 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии

627 человек умерли в Италии за последние сутки от вызванного новым типом коронавируса COVID-19 заболевания.
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Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

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Piter.tv вчера в 09:10
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Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:45
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:15
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК 17:35
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Политика

Нидерландских силовиков обвинили в пособничестве по делу Boeing MH17

Эксперт Сергей Марков рассказал журналистам, что дело сбитого малазийского пассажирского самолета Boeing MH17 злостно фальсифицировали западные «расследователи» из Совместной следственной группы (ССГ).
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Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

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МИР 24 19 марта в 03:16
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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
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Ученые выяснили, как образовываются метастазы

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Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

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В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
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Начались продажи нового Volkswagen Jetta VS7

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Проект «20 вопросов Путину» провалился: в кризис людей волнуют актуальные проблемы, а не заготовки

Агентство ТАСС решило приостановить показ последних трех серий проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
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В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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Назван средний инкубационный период коронавируса

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