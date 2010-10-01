Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости. Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.

Экономика В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.

Технологии Ростех анонсировал создание корабельных антенн нового поколения Специалисты холдинга «Росэлектроника», входящего в состав Госкорпорации Ростех завершили работу по созданию передающих и приемных антенн нового поколения для береговых центров связи и надводных кораблей.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.

Экономика Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.

Культура Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.

Кино К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).