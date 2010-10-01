Энергетика
BFM.ruНефть на торгах продолжает дорожать
Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости. Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Комментарии
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Общество
Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса
Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Происшествия
На складе в Подмосковье возник крупный пожар
Общая площадь склада — 60 тысяч квадратных метров, горит половина. К месту пожара следует пожарный поезд.
Наука
Механизм появления коронавируса назван
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Технологии
Ростех анонсировал создание корабельных антенн нового поколения
Специалисты холдинга «Росэлектроника», входящего в состав Госкорпорации Ростех завершили работу по созданию передающих и приемных антенн нового поколения для береговых центров связи и надводных кораблей.
Футбол
Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»
Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
Происшествия
Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей
Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Политика
Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Общество
Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России
За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Футбол
ФИФА выпустила фильм о чемпионате мира 2018
ФИФА выпустила официальный фильм, посвященный прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу.
Общество
Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 52, до 199.
Политика
Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей
Глава российской дипломатии Сергей Лавров в субботу, 21 марта, отмечает 70-летний юбилей.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Культура
Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса
Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Кино
К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Авто
JAC привезет в Россию несколько новинок
Китайская компания JAC Motors привезет в Россию несколько новинок, включая пикап Т8.
Здоровье
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.