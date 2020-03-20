Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $30 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили
 $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

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ПРАЙМ20 марта в 14:53

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

РИА Новости18 марта в 22:02
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REGNUM вчера в 10:13
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

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Известия вчера в 23:46
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Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 03:05
Общество

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Киев, 21 марта 2020, 11:45 — REGNUM Мэр Черновцов Алексей Каспрук распорядился закрыть город из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Политика

Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.
РИА Новости вчера в 20:18
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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm 19 марта в 11:09
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Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 20 марта в 06:31
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Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Военное дело вчера в 06:40
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«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина

Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
ГЛАС.RU вчера в 06:28
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Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 20 марта в 18:57
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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости вчера в 09:17
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
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Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ вчера в 06:38
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Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
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Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
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Россия передала тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжат помогать иностранным партнерам для предотвращения распространения коронавируса в мире.
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Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта

The GEEK 19 марта в 04:30
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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 08:00
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Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

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Газета.Ru вчера в 09:27
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Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru вчера в 10:31
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Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК вчера в 17:35
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Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
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В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
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Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
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