Энергетика
ГЛАС.RUНефть начала дорожать после резкого снижения
Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках. Об этом сообщают аналитики бирж. Нефтепродукты марки «Brent» увеличилась в цене почти на 3,5%, достигнув отметки в 51,37 доллара за баррель.
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Комментарии
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