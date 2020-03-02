Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках. Об этом сообщают аналитики бирж. Нефтепродукты марки «Brent» увеличилась в цене почти на 3,5%, достигнув отметки в 51,37 доллара за баррель.

Нефть начала дорожать после резкого снижения

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