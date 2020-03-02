Энергетика
ГЛАС.RUНефть начала дорожать после резкого снижения
Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках. Об этом сообщают аналитики бирж. Нефтепродукты марки «Brent» увеличилась в цене почти на 3,5%, достигнув отметки в 51,37 доллара за баррель.
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Комментарии
Происшествия
Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена остановлено. Об этом сообщается в Twitter метро.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Транспорт
На пригородные поезда Керчь-Анапа открыли продажу билетов
Открылась продажа билетов на пригородные поезда Керчь-Анапа, которые начнут курсировать между материковой частью России и Крымом с 7 марта, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
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В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России
В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
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Общество
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Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
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Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
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В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Религия
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Динамо»
«Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал ролик, в котором показал, что происходило за кадром выездной встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Политика
Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Суд оштрафовал вытолкнувшего ветерана из автобуса водителя
Суд города Уссурийска Приморского края оштрафовал на 100 тыс. руб. водителя автобуса, который в декабре 2018 года вытолкал 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из транспортного средства, чтобы не вести его бесплатно, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру регионе.