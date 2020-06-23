Энергетика
Аргументы и ФактыНефть начала снижаться в цене после уверенного роста
Нефть эталонных марок начала падать в цене после уверенного роста накануне. Как передает Интерфакс со ссылкой на данные крупных бирж, августовские фьючерсы на нефть Brent понизились в начале торгов на 0,12%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Политика
США объявили четыре китайских СМИ иностранными представительствами
Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным представительствам».
РБК вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Экономика
Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России
Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Здоровье
Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака
Северпост 20 июня в 14:37
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Авто
Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval
Профиль 21 июня в 04:50
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.
RT на русском 03:28
Политика
Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным в Хельсинки – Болтон
Вашингтон, 23 июня 2020, 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.
REGNUM 04:01
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти
Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru вчера в 14:28
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Здоровье
На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей
Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета 21 июня в 12:31
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU вчера в 09:23
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Общество
Астраханцы могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу
Анализы на антитела к коронавирусу возьмут у трёх тысяч астраханцев путём забора крови.
Астраханские новости вчера в 12:46
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Корпорация Apple презентовала тизер сериала «Основание», который будет показывать стриминговый сервис Apple TV.
Киноафиша России 04:17
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
Общество
Коронавирус в Севастополе активизировался: новые случаи за сутки
В Севастополе за сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19.
РИА Новости Крым 04:05
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Культура
Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов
Руководство телеканала решило закрыть шоу Елены Степаненко из-за низких рейтингов.
Вокруг ТВ 02:57
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Происшествия
В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 20 июня в 08:14