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Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.

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Политика США ввели новые санкции против России Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.

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