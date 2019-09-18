Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают снижаться — второй день подряд — на обещаниях Саудовской Аравии о том, что она будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Нефть не перестает дешеветь, Brent стремится вниз к $64

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