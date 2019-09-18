Энергетика
РосбалтНефть не перестает дешеветь, Brent стремится вниз к $64
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают снижаться — второй день подряд — на обещаниях Саудовской Аравии о том, что она будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.
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Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии о сроках восстановления добычи
ПРАЙМ18 сентября в 12:34
Нефть дешевеет: Brent - $68,42 за баррель, WTI - $61,89
Агентство нефтегазовой информации17 сентября в 01:17
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Армия и оружие
Саудовской Аравии пообещали уничтожение
Лидер ливанского исламистского движения «Хезболла» Саид Хасан Насралла заявил, что в случае войны Иран уничтожит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
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Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
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Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.
ТК Звезда вчера в 11:54
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Позднее РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану проинформировало, что задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов и у него найдено много оружия.
Кавказский узел 05:29
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Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google
Китайский производитель мобильной техники Huawei презентовал два новых смартфона из флагманской линии без предустановленных приложений Google.
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Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
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Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
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РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Политика
В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook
По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Политика
Медведев в шутку посоветовал Алиханову сменить карьеру
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку посоветовал калининградскому губернатору Антону Алиханову подумать об изменении направления карьеры, пишет в пятницу ТАСС.
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Полезные привычки оказались вредными для здоровья
Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец 18 сентября в 23:37
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Кино
«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»
«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие моменты культового сериала «Друзья» поклонники чаще всего ищут в интернете.
Известия 09:22