Энергетика

РосбалтРосбалтНефть не перестает дешеветь, Brent стремится вниз к $64

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают снижаться — второй день подряд — на обещаниях Саудовской Аравии о том, что она будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.
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