Энергетика
REGNUMНефть не смогла «пробиться» к $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе торговой сессии 23 декабря, однако «мировой эталон» Brent не смог преодолеть отметку $67 за баррель.
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Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Политика
Медведев рассказал об условиях снятия российских санкций с Украины
Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при условии, что Киев первым проявит соответствующую инициативу.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Шоу-бизнес
Порвался имплант: Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
У российской телеведущей Леры Кудрявцевой порвался имплант в груди. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Футбол
Капитан «Боруссии» Ройс женился
Армия и оружие
В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик
Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году.
Космос
Жители Урала смогут видеть кольцеобразное солнечное затмение
Жители Урала 26 декабря смогут стать свидетелями красивого астрономического события.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Наука
Физиками объяснено слипание овсяных колечек
Американские специалисты разработали численную модель и рассказали, почему овсяные колечки слипаются.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Общество
Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым
Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Происшествия
На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар
Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
Космос
Телескоп Hubble обнаружил сверхлегкие планеты
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Энергетика
Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа
Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Общество
РБК: на «русифицированный» Superjet выделят еще около 15 млрд рублей
Минпромторг РФ дополнительно выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New, в котором будут использоваться произведенные в России детали.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Армия и оружие
ФАН раскрыл детали турецкой военной поддержки террористов ПНС Ливии
Футбол
«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе
По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Шоу-бизнес
Винокур встал на защиту «Аншлага»
Комментируя высказывания Борщевой, Владимир Винокур встал на сторону Дубовицкой и отметил, что она абсолютно права.