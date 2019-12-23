Мировые цены на нефть выросли в ходе торговой сессии 23 декабря, однако «мировой эталон» Brent не смог преодолеть отметку $67 за баррель.

Нефть не смогла «пробиться» к $67 за баррель

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