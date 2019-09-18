Энергетика
ФинмаркетНефть незначительно дорожает после снижения накануне
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени до $58,31, продемонстрировав рост на $0,2, или на 0,34%. В среду WTI подешевела на $1,23 (2,1%) - до $58,11 за баррель. Предыдущую неделю цены на нефть завершили падением более чем на 2%.
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Нефть дешевеет: Brent - $68,42 за баррель, WTI - $61,89
Агентство нефтегазовой информации17 сентября в 01:17
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