Энергетика
Российская газетаНефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК подешевели на 0,94 процента - до 68,8 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
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