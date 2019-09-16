Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%

Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК подешевели на 0,94 процента - до 68,8 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти Brent и Light снижается на торгах в Лондоне

ТАСС02:36

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

RT на русском01:15

Нефть начала дешеветь после скачка цен на фоне событий в Саудовской Аравии

Известия02:54

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ruвчера в 17:12

За что боролись, на то и напоролись: как Россия избавилась от нефтяной зависимости. Комментарий Семена Новопрудского

BFM.ru06:27

От чего зависят мировые цены на нефть?

Взгляд.рувчера в 09:50

Биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов

Ведомости15 сентября в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
Экономика

Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России

Новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года.
Lenta.ru 07:12
Кино

Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру, режиссеру Владимиру Меньшову, которому исполнилось 80 лет.
Российская газета 04:31
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Футбол

Кокорин заключил контракт с «Зенитом»

Life.ru 02:54
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Шоу-бизнес

Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой

Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Общество

Стала известна самая высокооплачиваемая профессия в России

Второе место в списке самых высокооплачиваемых вакансий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в угледобывающей промышленности.
Пятый канал 15 сентября в 15:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Политика

В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Общество

Бывший капитан спецназа из Краснодара стал мастером маникюра

Известия 05:10
Политика

Россия и Китай планируют сотрудничество в освоении Луны

Согласно одному из документов, правительство по согласованию с «Роскосмосом» и МИД России дало разрешение на проведение переговоров о заключении соглашения с Китаем «о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса».
RT на русском 07:13
Гаджеты

В продажу поступит смартфон Honor Play 3

Дни24 вчера в 18:01
Общество

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн

Известия вчера в 11:50
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия

Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве

Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Технологии

Пользователей Avito атаковал опасный троян

Разработчики трояна FANTA могут атаковать не только пользователей Avito, но и пользователей других интернет-площадок.
Planet Today 07:09
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика

«Лаборатория Касперского» ответила на полный запрет США на госзакупки

В 2017 году Министерство внутренней безопасности США временно запретило американским госучреждениям использовать программное обеспечение от «Лаборатории Касперского», так как такой софт, по мнению ведомства, представляет угрозу безопасности США, а Москва с его помощью может получить доступ к правительственным данным.
РБК 04:45
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

РИА Новости 05:52
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Авто

Электромобили хотят пустить на выделенные полосы

За рулем Кубань 01:50
Культура

Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский

Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова

В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Кино

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 15 сентября в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное