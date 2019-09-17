Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,32%, составив $62,07 за баррель.

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

Общество В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Общество В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Происшествия Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине В Мариуполе расстреляли ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Джумаева, который участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе в составе батальона "Пятнашка".

Транспорт В Петербурге в 2020 году начнут строить скоростную широтную магистраль Строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется начать в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.

Происшествия В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

Политика Дональд Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном Комментируя возможную причастность Тегерана к атаке дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, американский лидер отметил, что «это выглядит именно так».

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Происшествия Женщина сбросила двоих детей с моста в Москве Женщина сбросила двоих детей с моста в столице, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

Авто Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Космос Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет «Протон-М» до завершения их производства Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

Экономика ФАС объяснила рост цен на авиабилеты сезонностью Некоторый рост цен на авиабилеты в России действительно фиксируется, однако он носит сезонный характер.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.