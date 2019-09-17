Энергетика

RT на русскомRT на русскомНефть дешевеет после удорожания на 15%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,32%, составив $62,07 за баррель.
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