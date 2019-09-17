Энергетика
RT на русскомНефть дешевеет после удорожания на 15%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 1,32%, составив $62,07 за баррель.
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Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
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Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
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Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова
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Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
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В Мариуполе расстреляли ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Джумаева, который участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе в составе батальона "Пятнашка".
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В Петербурге в 2020 году начнут строить скоростную широтную магистраль
Строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется начать в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 03:49
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
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В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку
Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
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Дональд Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
Комментируя возможную причастность Тегерана к атаке дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, американский лидер отметил, что «это выглядит именно так».
RuNews24.ru 01:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
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Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Происшествия
Женщина сбросила двоих детей с моста в Москве
Женщина сбросила двоих детей с моста в столице, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.
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Авто
Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style
Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
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Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет «Протон-М» до завершения их производства
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.
ТАСС вчера в 18:02
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Новейший самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новейший российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет.
Свободная Пресса вчера в 10:00
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Экономика
ФАС объяснила рост цен на авиабилеты сезонностью
Некоторый рост цен на авиабилеты в России действительно фиксируется, однако он носит сезонный характер.
REGNUM 03:40
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
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Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
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Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
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