Финансы
Finam.RuНефть обеспечила российскому рынку позитивное начало дня
Во второй половине дня основным ориентиром для участников российского рынка останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на рынок акций может также оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
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Общество
В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых зараженных коронавирусом
В Москве за сутки зафиксировали 1959 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
РБК 03:47
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Здоровье
За сутки в Красноярском крае 35 человек заразились коронавирусом
По новым данным федерального штаба, 23 апреля число заболевших в крае увеличилось на 35 человек.
Kursk.com 04:01
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов по России в мае
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по РФ в мае в связи с ограниченным спросом, следует из сообщения на сайте компании.
ПРАЙМ 03:16
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Здоровье
Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы
Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
РИА Новости 03:41
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Технологии
Раскрыты новые осложнения от коронавируса
Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела во Францию к Алексу Смерфиту
В 2017 году Виктория Боня рассталась с бизнесменом Алексом Смерфитом.
Paparazzi.ru вчера в 09:32
Происшествия
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском 03:23
Армия и оружие
Путин подписал указ о новых полномочиях начальника Генштаба ВС РФ
Москва, 22 апреля 2020, 23:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
REGNUM вчера в 16:21
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Общество
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Футбол
«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»
"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Происшествия
В Тверской области за сутки коронавирус подтвердили у 27 человек
Тверь, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщил 23 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:10
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
Здоровье
На Украине зафиксирован новый антирекорд за все время эпидемии
За минувшие сутки зафиксировали наибольшее число новых случаев коронавируса за все время — 578.
Украина.ру 03:23
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Наука
Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна
Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 вчера в 14:01