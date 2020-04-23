Финансы
Finam.RuНефть обеспечила российскому рынку позитивное начало дня
Во второй половине дня основным ориентиром для участников российского рынка останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на рынок акций может также оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
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Комментарии
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Lenta.ru вчера в 01:56
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Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ
Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.
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Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима самоизоялции.
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SM News 21 апреля в 06:00
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На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
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RuNews24.ru 05:28
Общество
В США не нашли доказательств искусственного происхождения CoViD-19
США не смогли найти доказательств доводам об искусственном создании коронавируса CoViD-19 в Китае.
Life.ru вчера в 23:45
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.
PenzaNews 04:51
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
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«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 21 апреля в 05:57
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
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RT на русском 04:04
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Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина
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Общество
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Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Коммерсантъ 04:44
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В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
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В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Армия и оружие
Россия начала экспорт боевой платформы «Бумеранг»
РИА Новости 04:29
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Китай оценил подход России к вопросу о происхождении COVID-19
Китай ценит объективный, рациональный и научный подход России к вопросу о происхождении COVID-19, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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