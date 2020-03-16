Энергетика
Московский КомсомолецНефть обрушилась ниже $31 за баррель
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Комментарии
Политика
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Сенатор Круглый заявил об отсутствии паники из-за коронавируса среди жителей Орловской области
В России подтверждено более 100 случаев заражения коронавирусом в 15 регионах. У 10 человек заражение произошло уже внутри страны.
Музыка
Little Big поедут на «Евровидение» с танцором из клипа
Ранее подписчики Little Big в Instagram призывали музыкантов взять с собой на конкурс танцора Красилова, называя его «козырем» и «изюминкой номера».
Общество
Перенесен досрочный период сдачи ЕГЭ на Вологодине
Сроки проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ и государственного выпускного экзамена перенесли на основной, который состоится с 25 мая по 29 июня.
Футбол
У Блеза Матюиди диагностирован коронавирус
Турин, Италия, 17 марта 2020, 22:19 — REGNUM Тест на коронавирус 32-летнего центрального полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди дал положительный результат.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятку
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Инвесторы на финансовых рынках продолжают искать равновесие в условиях постоянно ухудшающихся прогнозов по мировой экономике, которая в 2020 году продемонстрирует резкое замедление темпов роста, а в терминах квартальной динамики, вероятно, войдет в рецессию в первой половине года, сообщил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
Политика
Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом русский «авось» недопустим
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с новым коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский "авось" недопустим.
Происшествия
Жительница Новосибирской области привезла коронавирус из Парижа
Ранее о зараженном коронавирусом в Новосибирской области сообщалось со ссылкой на оперативный штаб.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Энергетика
Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Экономика
Шантаж не пройдет: Эр-Рияд рискует проиграть Москве нефтяную войну
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по рынкам Эллен Вальд заявила, что Россия, вероятно, одержит победу над Саудовской Аравией, объявившей нефтяную войну после развала сделки ОПЕК+.
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Футбол
ФИФА включила в календарь новые даты перенесенного чемпионата Европы
Международная федерация футбола (ФИФА) включила в международный календарь новые даты проведения чемпионата Европы и Кубка Америки, перенесенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ФИФА.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Происшествия
В Петербурге спасли и направили на реабилитацию двух нерпят
Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Политика
США закрывают границу с Канадой
Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.