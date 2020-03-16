На торгах на международных биржах зафиксирован новое падение нефтяных цен.

Нефть обрушилась ниже $31 за баррель

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