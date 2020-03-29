Нефть оказалась никому не нужна: избыток предложения слишком велик, а спрос, наоборот, стремительно падает на фоне мер изоляции в крупнейших экономиках мира. Нефтеперерабатывающие предприятия начинают закрываться, потому что производимое ими топливо никому не нужно, пишет Bloomberg.

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Общество В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.

Политика Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

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Общество Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.

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