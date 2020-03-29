Энергетика

Вести.RuВести.RuНефть оказалась никому не нужна

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Нефть оказалась никому не нужна: избыток предложения слишком велик, а спрос, наоборот, стремительно падает на фоне мер изоляции в крупнейших экономиках мира. Нефтеперерабатывающие предприятия начинают закрываться, потому что производимое ими топливо никому не нужно, пишет Bloomberg.
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Нефть оказалась никому не нужна

Вести.Ruвчера в 10:13

Поставщики физической нефти в США доплачивают за её вывоз из переполненных хранилищ

ПРАЙМ29 марта в 09:40
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