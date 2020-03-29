Энергетика
Вести.RuНефть оказалась никому не нужна
Нефть оказалась никому не нужна: избыток предложения слишком велик, а спрос, наоборот, стремительно падает на фоне мер изоляции в крупнейших экономиках мира. Нефтеперерабатывающие предприятия начинают закрываться, потому что производимое ими топливо никому не нужно, пишет Bloomberg.
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Поставщики физической нефти в США доплачивают за её вывоз из переполненных хранилищ
ПРАЙМ29 марта в 09:40
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:49, Ашберн
Комментарии
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Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
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В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
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Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки
Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
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Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Общество
Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Игроки «Барселоны» согласились на 70-процентное сокращение зарплаты
Игроки «Барселоны» согласились на 70-процентное урезание зарплаты.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Общество
Lamborghini начнет производство масок
Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Авто
General Motors откладывает производство автомобилей из-за коронавируса
Американский концерн General Motors вынужден отложить запуск серийного производства целого ряда новых моделей авто.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
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Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
Транспорт
Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
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Светлана Бондарчук показала фото после родов
Светлана призналась: на этом фото ее первый выход в свет после родов. Всего двумя неделями ранее она родила первенца, Сергея Бондарчука.
Армия и оружие
Капитан авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» просит о помощи
Капитан просит как можно скорее найти помещение для карантина.
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В Канаде снят первый фильм о коронавирусе
Политика
ОБСЕ встревожило ужесточение наказания за фейки о коронавирусе в РФ
Брюссель, 1 апреля 2020, 01:11 — REGNUM Информация по поводу ужесточения в РФ наказания за распространение ложных о коронавирусе вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, 31 марта сообщается на сайте организации.